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إصابات في اصطدام مركبتين بالطائف
منذ 36 دقيقة
1391
الطائف (صدى):
وقع حادث اصطدام بين مركبتين على طريق "عشيرة المحاني" في محافظة الطائف، ما أدى إلى إصابة شخصين.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
جته سلامة من الله ..
ع. س. ع
وش الإثبات على كلامك لا تجيني بكرة والا بعدة بأثبات خ؟؟ق؟؟
ابو محمد 😎
الله على مرقتهن والفطحه ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الا يا عامل الفقر ..
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