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إصابات في اصطدام مركبتين بالطائف

Time منذ 36 دقيقة
Views 1391
إصابات في اصطدام مركبتين بالطائف

الطائف (صدى):
وقع حادث اصطدام بين مركبتين على طريق "عشيرة المحاني" في محافظة الطائف، ما أدى إلى إصابة شخصين.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جته سلامة من الله ..
ع. س. ع
وش الإثبات على كلامك لا تجيني بكرة والا بعدة بأثبات خ؟؟ق؟؟
ابو محمد 😎
الله على مرقتهن والفطحه ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الا يا عامل الفقر ..

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