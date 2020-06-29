" حلول إس تي سي" تطرح وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والإتصالات المحدودة "حلول إس تي سي" وظائف شاغرة للجنسين للعمل بالشركة في الرياض، تحت مسمى وظيفي " محلل نظم تقنية معلومات" وذلك عبر بنامج "تمهير" والتدريب على رأس العمل.
وإشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يكون المتقدم على رأس العمل في القطاع الخاص أو العام، وألا يكون سجل على وظيفة خلال الـ6 أشهر الماضية، فضلا عن عدم أستفادته من برنامج تمهير سابقا.
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