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أمانة جدة تبدأ في تنفيذ أعمال تحسينات سوق الخضار والفاكهة المركزي

Time منذ ساعة
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أمانة جدة تبدأ في تنفيذ أعمال تحسينات سوق الخضار والفاكهة المركزي

جدة (صدى):
بدأت أمانة محافظة جدة أعمال تحسينات سوق الخضار والفاكهة المركزي تمهيداً لإعادة افتتاحه بعد أن تم اقتصار العمل فيه خلال المدة الماضية على الموردين والموزعين فقط ، والاعتماد على الأسواق المؤقتة التي تم إنشاؤها من قبل الأمانة في مختلف نواحي المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن أعمال التحسين في السوق تشمل تخصيص بوابات لدخول السوق مع إعادة تصميم وتنفيذ ٤١٨ مبسطاً مغلقة بجدران ومجهزة بمنصات عرض بدلاً من الطبليات للحد من تداخل البسطات ودخول غير المصرح لهم.

وأضاف أنه تم تقسيم البسطات على عدة شرائح وهي : مباسط للمنتجات الوطنية ، ومباسط للفواكه ، ومباسط البصل والبطاطس ، ومباسط للتمور ، ومباسط الورقيات ، ومباسط الحبحب ، كاشفاً أنه سيتم العمل بسوق الخضار والفاكهة المركزي ابتداءً من الأسبوع المقبل وعلى مراحل من الساعة ٥ فجراً إلى ١٠ مساءً وسيكون هناك أوقات إغلاق للنظافة والتعقيم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جته سلامة من الله ..
ع. س. ع
وش الإثبات على كلامك لا تجيني بكرة والا بعدة بأثبات خ؟؟ق؟؟
ابو محمد 😎
الله على مرقتهن والفطحه ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الا يا عامل الفقر ..

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