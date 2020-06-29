شاهد.. ‏الجبير: إيران تتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم

الرياض (صدى):
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الاثنين، أن إيران تتعامل مع عصابات تروج المخدرات حول العالم.
وقال عادل الجبير، أنه بحث مع براين هوك، المبعوث الأمريكي لإيران، ضرورة التصدي للأعمال الإجرامية الإيرانية، لافتًا إلى أن الحوثيين شنوا 1659 هجوما على المدنيين في السعودية.
وأوضح "الجبير" أن إيران تدعم الأنشطة الإرهابية حول العالم، مضيفًا: " نطالب المجتمع الدولي بتجديد حظر الأسلحة على إيران.. ونعمل مع الولايات المتحدة على منع توريد الأسلحة لإيران"؛ متابعًا: " إيران تعمل على تسليح جماعات إرهابية في سوريا والعالم".
واستطرد: " إيران ستصبح أكثر عدائية إذا رفع عنها حظر التسلح "؛ مشددًا على أن المملكة حريصة على أمن المواطنين والمقيمين فيها.