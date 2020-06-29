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بالفيديو والصور.. سيدة وزوجها يرفعان الأسلحة النارية في وجه متظاهرين

Time منذ 16 دقيقة
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بالفيديو والصور.. سيدة وزوجها يرفعان الأسلحة النارية في وجه متظاهرين

واشنطن (صدى):
رفع زوجان أمريكيان، الأسلحة النارية في وجه المتظاهرين، في حي سانت لويس الراقي، بعدما اقتربوا من القصر الفخم؛ حيث أمسك الزوج بسلاح ثقيل فيما رفعت زوجته مسدس.

وصاح الزوجان في الحشود التي كانت تعبر الطريق: " لا تقتربوا من القصر"؛ حيث كان الزوج غاضبا بشدة من سلوك المتظاهرين وتعمد بعضهم إيذاء الحدائق والممتلكات وخرجت زوجته لتسانده.

ومن الجدير بالذكر، أن المتظاهرين كانوا يطالبون بإسقاط عمدة المدينة "ليدا كريوسون" ، وذلك لأنها تعمدت نشر أسماء وعناوين السكان الذين اقترحوا تفكيك جهاز الشرطة في المدينة؛ فيما يدير الزوجان مركزا قانونيًا من داخل قصرهما الفخم، وكان هذا القصر يضم أوراقا وملفات لقضايا هامة.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
هههههههه ماتلحظون اعلام ابو خرقه مايتطرقون للاسيويه خايفين توهقون مع جمهورهم لانهم ماعمرهم حققوها
عندما يغيب المساء
طيب طيب
ابو محمد 😎
ان شاء الله نهاية القردوخان .. الكل تخلى عنه وقام يشلته .. .. اولهم احمد شاويش أوقلو .. يشتم ويشمت فيه ، يلعنه ويلعن الكلب ..
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابو محمد 😎
كلهم إرهايون .. فسقة مجرمون ... .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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