بالفيديو والصور.. سيدة وزوجها يرفعان الأسلحة النارية في وجه متظاهرين

واشنطن (صدى):
رفع زوجان أمريكيان، الأسلحة النارية في وجه المتظاهرين، في حي سانت لويس الراقي، بعدما اقتربوا من القصر الفخم؛ حيث أمسك الزوج بسلاح ثقيل فيما رفعت زوجته مسدس.
وصاح الزوجان في الحشود التي كانت تعبر الطريق: " لا تقتربوا من القصر"؛ حيث كان الزوج غاضبا بشدة من سلوك المتظاهرين وتعمد بعضهم إيذاء الحدائق والممتلكات وخرجت زوجته لتسانده.
ومن الجدير بالذكر، أن المتظاهرين كانوا يطالبون بإسقاط عمدة المدينة "ليدا كريوسون" ، وذلك لأنها تعمدت نشر أسماء وعناوين السكان الذين اقترحوا تفكيك جهاز الشرطة في المدينة؛ فيما يدير الزوجان مركزا قانونيًا من داخل قصرهما الفخم، وكان هذا القصر يضم أوراقا وملفات لقضايا هامة.