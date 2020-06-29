نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة الرياضة تنظم ورشة لحماية الملكية الفكرية للأندية

Time منذ ساعة
Views 1369
وزارة الرياضة تنظم ورشة لحماية الملكية الفكرية للأندية

الرياض (صدى):
تُنظم الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة، بالتعاون مع معهد إعداد القادة مساء الغد، ورشة عمل افتراضية بعنوان: حماية الملكية الفكرية للأندية الرياضية (#احفظ_شعارك)، يلقيها الخبير بشؤون الحقوق الرياضية، يزيد مواقي بناني، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ورابطة دوري المحترفين السعودي.

وتهدف الورشة إلى تعريف الأندية الرياضية بمجالات الملكية الفكرية للأندية، وخطوات تسجيل العلامة التجارية، والأثر الاقتصادي من حفظ حقوقها، وطرق الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جته سلامة من الله ..
ع. س. ع
وش الإثبات على كلامك لا تجيني بكرة والا بعدة بأثبات خ؟؟ق؟؟
ابو محمد 😎
الله على مرقتهن والفطحه ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎
الا يا عامل الفقر ..

أخر الأخبار

سيارات تحتوي على معدن أغلى من الذهب
سيارات تحتوي على معدن أغلى من الذهب
Time منذ دقيقة Views 1036
أشياء يجب على الزوجة الاهتمام بها لجعل زوجها يحب المنزل
أشياء يجب على الزوجة الاهتمام بها لجعل زوجها يحب المنزل
Time منذ 15 دقيقة Views 1110
شاهد.. الزعاق: «الشمس تنكسر لجهة الجنوب بداية من اليوم»
شاهد.. الزعاق: «الشمس تنكسر لجهة الجنوب بداية من اليوم»
Time منذ 15 دقيقة Views 1267
إغلاق مستودع مخالف وضبط 2 مليون عبوة لمنتجات تجميل بمكة المكرمة
إغلاق مستودع مخالف وضبط 2 مليون عبوة لمنتجات تجميل بمكة المكرمة
Time منذ 22 دقيقة Views 1273
إصابات في اصطدام مركبتين بالطائف
إصابات في اصطدام مركبتين بالطائف
Time منذ 36 دقيقة Views 1377
مكة المكرمة تُسجل "صفر وفيات" بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
مكة المكرمة تُسجل "صفر وفيات" بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
Time منذ 40 دقيقة Views 1541
صور تاريخية للملك سعود و10 من الأمراء بدار الآثار المصرية
صور تاريخية للملك سعود و10 من الأمراء بدار الآثار المصرية
Time منذ 59 دقيقة Views 1653
أشياء خارج المنزل يجب أن تلمسها بحذر
أشياء خارج المنزل يجب أن تلمسها بحذر
Time منذ 59 دقيقة Views 1489
" حلول إس تي سي" تطرح وظائف شاغرة للجنسين
" حلول إس تي سي" تطرح وظائف شاغرة للجنسين
Time منذ ساعة Views 1416
النصر يحسم موقفه مع حارسه برادلي جونز
النصر يحسم موقفه مع حارسه برادلي جونز
Time منذ ساعة Views 1758