وزارة الرياضة تنظم ورشة لحماية الملكية الفكرية للأندية

الرياض (صدى):
تُنظم الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة، بالتعاون مع معهد إعداد القادة مساء الغد، ورشة عمل افتراضية بعنوان: حماية الملكية الفكرية للأندية الرياضية (#احفظ_شعارك)، يلقيها الخبير بشؤون الحقوق الرياضية، يزيد مواقي بناني، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ورابطة دوري المحترفين السعودي.
وتهدف الورشة إلى تعريف الأندية الرياضية بمجالات الملكية الفكرية للأندية، وخطوات تسجيل العلامة التجارية، والأثر الاقتصادي من حفظ حقوقها، وطرق الإنفاذ في حال التعدي على حقوق العلامة التجارية .