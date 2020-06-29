نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الرئيس السيسي يغضب من الزحام المروري في القاهرة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1429
الرئيس السيسي يغضب من الزحام المروري في القاهرة

القاهرة (صدى):
غضب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من صورة تظهر الزحام المروري في القاهرة، وذلك أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وقال الرئيس المصري: “ليه المصريين سكتوا كده.. وليه المسئولين فضلوا لحد الشوارع ما بقت كده”.

وأضاف: قولت من 6 سنين.. نبنى الدولة معا وإيدنا في إيد بعض، ونتحرك مع بعض لحل المسائل، من أجل تسهيل حركة الناس”.

وتابع: " لما قولت لم يجد من يحنو عليه والحنية مش طبطبة، الحنية الحقيقة توفر للناس كل اللي بيحتاجوه، الحنية شغل وتطوير”.

وكان بيان للجيش المصري في 2013، قد ذكر فيه إنه " الشعب المصري لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
هههههههه ماتلحظون اعلام ابو خرقه مايتطرقون للاسيويه خايفين توهقون مع جمهورهم لانهم ماعمرهم حققوها
عندما يغيب المساء
طيب طيب
ابو محمد 😎
ان شاء الله نهاية القردوخان .. الكل تخلى عنه وقام يشلته .. .. اولهم احمد شاويش أوقلو .. يشتم ويشمت فيه ، يلعنه ويلعن الكلب ..
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابو محمد 😎
كلهم إرهايون .. فسقة مجرمون ... .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

أخر الأخبار

حادث تصادم يخلف 8 إصابات في الرياض
حادث تصادم يخلف 8 إصابات في الرياض
Time منذ دقيقتين Views 1069
عبدالله جول يكشف الخطر الأكبر الذي يواجه تركيا حاليا منتقدا أردوغان
عبدالله جول يكشف الخطر الأكبر الذي يواجه تركيا حاليا منتقدا أردوغان
Time منذ 8 دقائق Views 1214
شروط إصدار الرخصة المهنية لمعلمين سبق وحصلوا على اختبار كفايات المعلمين
شروط إصدار الرخصة المهنية لمعلمين سبق وحصلوا على اختبار كفايات المعلمين
Time منذ 12 دقيقة Views 1284
بالفيديو والصور.. سيدة وزوجها يرفعان الأسلحة النارية في وجه متظاهرين
بالفيديو والصور.. سيدة وزوجها يرفعان الأسلحة النارية في وجه متظاهرين
Time منذ 16 دقيقة Views 318
تهديدات بالقتل تُطال لاعب تنس مشهور
تهديدات بالقتل تُطال لاعب تنس مشهور
Time منذ 16 دقيقة Views 1237
وزارة المالية تضع شرطا للجهات الحكومية للتجديد لـ" المستأجرة"
وزارة المالية تضع شرطا للجهات الحكومية للتجديد لـ" المستأجرة"
Time منذ 18 دقيقة Views 1387
اقتياد شاب تركي حاول الانتحار إلى مركز الشرطة للتحقيق معه
اقتياد شاب تركي حاول الانتحار إلى مركز الشرطة للتحقيق معه
Time منذ 19 دقيقة Views 273
‏قصة إيجابية لمصابة التزمت بالإجراءات وحمت والديها من العدوى
‏قصة إيجابية لمصابة التزمت بالإجراءات وحمت والديها من العدوى
Time منذ 23 دقيقة Views 1334
الرئيس السيسي يغضب من الزحام المروري في القاهرة
الرئيس السيسي يغضب من الزحام المروري في القاهرة
Time منذ 27 دقيقة Views 1429
«الصحة»: تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 28 دقيقة Views 1432