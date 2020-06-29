الرئيس السيسي يغضب من الزحام المروري في القاهرة

القاهرة (صدى):
غضب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من صورة تظهر الزحام المروري في القاهرة، وذلك أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية.
وقال الرئيس المصري: “ليه المصريين سكتوا كده.. وليه المسئولين فضلوا لحد الشوارع ما بقت كده”.
وأضاف: قولت من 6 سنين.. نبنى الدولة معا وإيدنا في إيد بعض، ونتحرك مع بعض لحل المسائل، من أجل تسهيل حركة الناس”.
وتابع: " لما قولت لم يجد من يحنو عليه والحنية مش طبطبة، الحنية الحقيقة توفر للناس كل اللي بيحتاجوه، الحنية شغل وتطوير”.
وكان بيان للجيش المصري في 2013، قد ذكر فيه إنه " الشعب المصري لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه.