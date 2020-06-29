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الجمارك تكشف موعد تفعيل شرط موافقة الوكيل عند استيراد المركبات بكميات تجارية

Time منذ 42 دقيقة
Views 1328
الجمارك تكشف موعد تفعيل شرط موافقة الوكيل عند استيراد المركبات بكميات تجارية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن موعد تفعيل شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد المركبات بالكميات التجارية من الدول التي لا تسمح بدخول صادرات المركبات من المملكة إلا بموافقة من الوكيل المحلي فيها.

وأوضحت الهيئة، أن الشرط سيتم تفعليه بدءًا من 1 يوليو 2020 م المقبل، أي بعد غد الأربعاء .

يأتي ذلك في إطار تطبيق مبدأ "المعامله بالمثل" -بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية- على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
هههههههه ماتلحظون اعلام ابو خرقه مايتطرقون للاسيويه خايفين توهقون مع جمهورهم لانهم ماعمرهم حققوها
عندما يغيب المساء
طيب طيب
ابو محمد 😎
ان شاء الله نهاية القردوخان .. الكل تخلى عنه وقام يشلته .. .. اولهم احمد شاويش أوقلو .. يشتم ويشمت فيه ، يلعنه ويلعن الكلب ..
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابو محمد 😎
كلهم إرهايون .. فسقة مجرمون ... .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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