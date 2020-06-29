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أوجه استفادة العاملين في المجال السياحي من صندوق التنمية الجديد

Time منذ 40 دقيقة
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أوجه استفادة العاملين في المجال السياحي من صندوق التنمية الجديد

الرياض (صدى):
يمكن للعاملين في المجال السياحي، الاستفادة من صندوق التنمية السياحية الذي أُقِر مؤخرًا من مجلس الوزراء، وذلك من خلال تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو في الخدمات المساندة خلال 90 يومًا.

وتعد جميع الصلاحيات اللازمة للاستثمار وتملّك الأصول والتصرف فيها، والأوراق المالية، كما يعمل على المساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها بشكل مباشر أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.

ويساعد الصندوق في تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة، وتمويل الخدمات وخاصة تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة؛ فضلًا عن تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
هههههههه ماتلحظون اعلام ابو خرقه مايتطرقون للاسيويه خايفين توهقون مع جمهورهم لانهم ماعمرهم حققوها
عندما يغيب المساء
طيب طيب
ابو محمد 😎
ان شاء الله نهاية القردوخان .. الكل تخلى عنه وقام يشلته .. .. اولهم احمد شاويش أوقلو .. يشتم ويشمت فيه ، يلعنه ويلعن الكلب ..
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابو محمد 😎
كلهم إرهايون .. فسقة مجرمون ... .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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