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كلوب غاضب من الجماهير بسبب الاحتشاد أثناء التتويج

Time منذ 58 دقيقة
Views 1421
كلوب غاضب من الجماهير بسبب الاحتشاد أثناء التتويج

ماجد محمد (صدى):
أعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن غضبه بسبب احتشاد الجماهير بأعداد كبيرة للاحتفال بتتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مردفا بأنه من واجب ليفربول حماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بعدوى فيروس "كورونا".

ويذكر أن مشجعو ليفربول قد احتشدوا بأعداد كبيرة الجمعة الماضي وألحقوا أضرارا بالممتلكات، وقد نشرت صور في صباح اليوم التالي تظهر حالة من الفوضى، وهو ما أثار الانتقادات.

وعلق كلوب على ذلك بقوله "أحب شغفكم وأغانيكم ورفضكم لتقبل الهزيمة وكذلك ولائكم وفهمكم للعبة وثقتكم فيما نقدمه، لكن ما لم أحبه ويجب علي أن أقول ذلك هي المشاهد التي شهدتها بيير هيد (بوسط مدينة ليفربول) الجمعة".

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
هههههههه ماتلحظون اعلام ابو خرقه مايتطرقون للاسيويه خايفين توهقون مع جمهورهم لانهم ماعمرهم حققوها
عندما يغيب المساء
طيب طيب
ابو محمد 😎
ان شاء الله نهاية القردوخان .. الكل تخلى عنه وقام يشلته .. .. اولهم احمد شاويش أوقلو .. يشتم ويشمت فيه ، يلعنه ويلعن الكلب ..
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابو محمد 😎
كلهم إرهايون .. فسقة مجرمون ... .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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