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وزير الصحة الأردني: الفيروس "نشف ومات" بالأردن وبلادنا باتت نظيفة

Time منذ ساعة
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وزير الصحة الأردني: الفيروس "نشف ومات" بالأردن وبلادنا باتت نظيفة

عمّان (صدى):
كشف وزير الصحة الأردني بأن بلاده خالية من إصابات محلية بفيروس كورونا، وباتت نظيفة، مردفا بأن الفيروس نشف ومات بالأردن.

وقال جابر بان جميع الحالات التي سُجلت قادمةٌ من الخارج، وأن حالات انتقال العدوى التي شهدتها البلاد في بداية الأزمة لم تعد موجودة".

ويذكر ان وزارة الصحة الأردنية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1121، وتوزعت الإصابات العشر الجديدة كالتالي: 7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
هههههههه ماتلحظون اعلام ابو خرقه مايتطرقون للاسيويه خايفين توهقون مع جمهورهم لانهم ماعمرهم حققوها
عندما يغيب المساء
طيب طيب
ابو محمد 😎
ان شاء الله نهاية القردوخان .. الكل تخلى عنه وقام يشلته .. .. اولهم احمد شاويش أوقلو .. يشتم ويشمت فيه ، يلعنه ويلعن الكلب ..
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابو محمد 😎
كلهم إرهايون .. فسقة مجرمون ... .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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