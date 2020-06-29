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"يوتيوب" تستعد لمنافسة "تيك توك" بفيديوهات قصيرة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1260
"يوتيوب" تستعد لمنافسة "تيك توك" بفيديوهات قصيرة

وكالات (صدى):
بعد شبكة انستجرام، التي أطلقت للتو Reels، شرعت منصة يوتيوب في التحضير للمنافسة في سباق مقاطع الفيديو القصيرة مع تيك توك، حيث أضافت منصة الفيديوهات المتدفقة من غوغل للتو مشروعًا جديدًا إلى برنامج تجاربها واختباراتها (YouTube Experiments)، الذي يتيح لها معاينة الميزات الجديدة..

وتجربة يوتيوب الجديدة هي تنسيق الفيديو القصير، بمدة أقصاها 15 ثانية، وتتألف من مقاطع عدة مركبة. وإذا بدت الوظيفة قريبة جدًا من “قصص” يوتيوب، فإنها تختلف عنها بإمكانية نشر المحتوى الذي يتم إنشاؤه مباشرة في قناة يوتيوب بدلاً من التدفق عبر (stories).

وسيتمكن المستخدمون الذين حالفهم الحظ ، بأن يتم اختيارهم ليكونوا ضمن المختبرين، خيارًا جديدًا يتيح لهم “إنشاء مقطع فيديو” في دفق تحميل الفيديو، حيث سيتم الضغط فقط زر البدء ثم زر الحفظ لتسجيل المقطع الأول، وتكرير العملية نفسها مع الفيديوهات الأخرى حتى انتهاء الفيديوهات أو وصول الفيديو المركب إلى 15 ثانية.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز سالم
ولا يهمك جريدتي الحبيبه
ابو معن
الله لا يوفقهم
. راعــي الـددســـن .
مناظـــر جميله جـــداً .👍.
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .

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