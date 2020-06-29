تعليق مدرب برشلونة على خلافاته مع اللاعبين قبل مواجهة أتليتكو مدريد

وكالات (صدى):
رد كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الاثنين، عن الخلاف الذي وقع بينه وبين اللاعبين في غرفة الملابس مع اللاعبين، عقب التعادل الأخير للفريق ضد سيلتا فيغو، والذي منج فرصة لريال مدريد للقفز إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني.
وصرح كيكي سيتين قبل مباراة أتلتيكو مدريد: " هذا هو السيرك الذي نحن به، عالم كرة القدم هكذا عندما يحدث خيبة أمل من نتيجة الجميع يخرج سيوفه.. علاقتنا باللاعبين جيدة من الطبيعي وجود اختلاف بوجهات النظر " .
وتابع: " أنا -أيضا- لم أكن لاعبا سهل التعامل معه، العلاقة مع غرفة الملابس هي مثل الحياة إذ كل شخص يراها بمنظوره الخاص، الوضعية التي نعيشها ستتغير بالكامل حينما نحقق الفوز، والوقت سيضع كل شخص في مكانه، ولكن لا يوجد مشاكل بغرفة الملابس، ابتعدوا عن ذلك " .
واستطرد سيتين: " هذا فريق وكل شخص له دوره، كل لاعب عليه أن يعرف ما عليه تقديمه وما عليه التضحية به من أجل الفريق.. هناك أمور ما زلت أتعلم عليها لأن الأمر جديد علي " .