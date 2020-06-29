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أهم مزايا النسخة الجديدة للائحة الوظائف التعليمية

Time منذ 32 دقيقة
Views 1536
أهم مزايا النسخة الجديدة للائحة الوظائف التعليمية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجماعية أهم المزايا والمحفزات في لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة.

وذكرت الوزارة أن النسخة الجديدة تهدف إلى خلق بيئة تعليمية ذات جودة عالية وطابع تنافسي إيجابي، وتتمثل أهم المزايا والمحفزات بها فيما يلي:

1-التطوير المهني للمعلمين

2-تحفيز المعلمين المتميزين بترقيات ترتبط بالاداء

3-الترقية لا تتطلب وظيفة شاغرة

4-رتب جديدة مهنية بدلاً من المستويات

5-مكافأة مقطوعة لقائد المدرسة والوكيل والمشرف التبروي

6-التدرج المهني مرتبط بالأداء وليس الحصول على مؤهل أعلى فقط

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز سالم
ولا يهمك جريدتي الحبيبه
ابو معن
الله لا يوفقهم
. راعــي الـددســـن .
مناظـــر جميله جـــداً .👍.
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .

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