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بالفيديو.. وزارة النقل تعبر عن شكرها لأبطال مواجهة كورونا بطريقة مبتكرة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1342
بالفيديو.. وزارة النقل تعبر عن شكرها لأبطال مواجهة كورونا بطريقة مبتكرة

الرياض (صدى):
عبرت وزارة النقل عن شكرها ،وإمتنانها للأبطال من رجال الأمن والممارسين الصحيين بتزيين الطريق الدائري بعبارة "شكرًا لأبطالنا" وذلك تقديرا لما بذلوه من جهد وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي أسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتعد الحملة استشعارًا للدور الفعال لمن هم على خط الجبهة الأول للتصدي لهذا الوباء العالمي، وما واجهوه من تحديات خلال هذه الجائحة، وللمساهمين في حفظ سلامة وأمن المواطن والمقيم على أراضي المملكة.

والجدير بالذكر أن عددًا من الجهات الحكومية قد بادرت بالمشاركة في الحملة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم "شكرًا لأبطالنا".

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز سالم
ولا يهمك جريدتي الحبيبه
ابو معن
الله لا يوفقهم
. راعــي الـددســـن .
مناظـــر جميله جـــداً .👍.
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .

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