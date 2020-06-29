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بالفيديو.. متحدث وزارة التجارة يكشف أبرز طرق الاحتيال بالمتاجر الإلكترونية

Time منذ ساعة
Views 1450
بالفيديو.. متحدث وزارة التجارة يكشف أبرز طرق الاحتيال بالمتاجر الإلكترونية

الرياض (صدى):
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بأن أغلب طرق النصب والإحتيال الإلكترونية التي تشهدها الوزارة، تأتي من الحسابات التجارية المجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا يكون لها سجل تجاري أو شهادات معروفة.

وأوضح الحسين من خلال مقطع فيديو،بأن تلك المواقع تتبع عدة أساليب لمحاولة إقناع المستهلك بأنها حقيقية وليست وهمية.

وبين متحدث وزارة التجارة بأن هذه الأساليب تشمل شراء متابعين وهميين، وشراء عمليات ريتويت وهمية، وانتقاء الصور الجذابة للمنتجات التي تغري المُستهلكين.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز سالم
ولا يهمك جريدتي الحبيبه
ابو معن
الله لا يوفقهم
. راعــي الـددســـن .
مناظـــر جميله جـــداً .👍.
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .

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