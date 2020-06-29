المدينة المنورة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة اليوم الاثنين ، من القبض على تشكيل عصابي ارتكب 26 حادثة سرقة بينبع.
ومن جانبه ،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة محافظة ينبع من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ثمانية مواطنين في العقد الثاني من العمر ومقيم من جنسية عربية).
وأكد المقدم حسين القحطاني تورطهم بارتكاب ( 26) حادثة سرقة من محلات تجارية ومدارس مغلقة وسكن العمالة ودرجات نارية.
وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.