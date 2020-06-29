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القبض على تشكيل عصابي ارتكب 26 حادثة سرقة بينبع

Time منذ 56 دقيقة
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القبض على تشكيل عصابي ارتكب 26 حادثة سرقة بينبع

المدينة المنورة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة اليوم الاثنين ، من القبض على تشكيل عصابي ارتكب 26 حادثة سرقة بينبع.

ومن جانبه ،صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شرطة محافظة ينبع من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ثمانية مواطنين في العقد الثاني من العمر ومقيم من جنسية عربية).

وأكد المقدم حسين القحطاني تورطهم بارتكاب ( 26) حادثة سرقة من محلات تجارية ومدارس مغلقة وسكن العمالة ودرجات نارية.

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
هههههههه ماتلحظون اعلام ابو خرقه مايتطرقون للاسيويه خايفين توهقون مع جمهورهم لانهم ماعمرهم حققوها
عندما يغيب المساء
طيب طيب
ابو محمد 😎
ان شاء الله نهاية القردوخان .. الكل تخلى عنه وقام يشلته .. .. اولهم احمد شاويش أوقلو .. يشتم ويشمت فيه ، يلعنه ويلعن الكلب ..
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابو محمد 😎
كلهم إرهايون .. فسقة مجرمون ... .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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