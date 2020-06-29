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مفاوضات العسيري قبل دخوله الفترة الحرة تقربه من مصير العويس

Time منذ 17 دقيقة
Views 1380
مفاوضات العسيري قبل دخوله الفترة الحرة تقربه من مصير العويس

نواف السالم (صدى):
تسبب دخول ناديي الهلال والنصر في مفاوضات بشأن ضم عبدالفتاح عسيري نجم النادي الأهلي غضب "الراقي" حيث أنه لم يدخل الفترة الحرة بعد وسنتهي عقده مع الأخير يناير القادم، مما قد يدفعه أن يلقي مصير محمد العويس وتتبع حساباته البنكية.

وكشفت تقارير بأن النصر قدم عرضا بقيمة 6 ملايين ريال لعسيري على أن يوقع على عقد مدته أربع سنوات،فيما قدم الأهلي عرضه وهو 12 مليونا في 3 سنوات بحسب الناقد الرياضي عبدالله المالكي، موضحا بان اللاعب في فترة الرد.

وطالب المالكي بالتحقيق في هذا موضوع العسيري مثل ما حدث في موضوع الحارس محمد العويس الذي انتقل من الشباب إلى أهلي جدة، وتتبع الاتصالات والحسابات البنكية“ حيث تمت المفاوضات مع اللاعب قبل إنتهاء عقده ووصوله إلى الفترة الحرة.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز سالم
ولا يهمك جريدتي الحبيبه
ابو معن
الله لا يوفقهم
. راعــي الـددســـن .
مناظـــر جميله جـــداً .👍.
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .

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