الكويت تتجه لإنهاء خدمات الوافدين

خالد الظفيري (صدى):
أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، اليوم الاثنين، عن إتاحة مهلة سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات.
وأوضح الديوان، أنه خلال مهلة السنتين سيتم إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها؛ فيما هناك 9 مجموعات وظيفية في الكويت على الأقل تم فيها خلال سنتين تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة.
وجاء ذلك خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات؛ بينما وظائف الأطباء والممرضين فتم استثناؤهم من تطبيق آلية سياسة الإحلال.