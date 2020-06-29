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الكويت تتجه لإنهاء خدمات الوافدين

Time منذ 44 دقيقة
Views 1646
الكويت تتجه لإنهاء خدمات الوافدين

خالد الظفيري (صدى):
أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، اليوم الاثنين، عن إتاحة مهلة سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات.

وأوضح الديوان، أنه خلال مهلة السنتين سيتم إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها؛ فيما هناك 9 مجموعات وظيفية في الكويت على الأقل تم فيها خلال سنتين تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة.

وجاء ذلك خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات؛ بينما وظائف الأطباء والممرضين فتم استثناؤهم من تطبيق آلية سياسة الإحلال.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز سالم
ولا يهمك جريدتي الحبيبه
ابو معن
الله لا يوفقهم
. راعــي الـددســـن .
مناظـــر جميله جـــداً .👍.
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .

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