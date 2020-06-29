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بالصور.. أبرز تفاصيل تدشين مصنع كسوة الكعبة المشرفة بعهد الملك سعود

Time منذ 42 دقيقة
Views 1328
بالصور.. أبرز تفاصيل تدشين مصنع كسوة الكعبة المشرفة بعهد الملك سعود

الرياض (صدى):
أنشيء مصنع كسوة الكعبة المشرفة بجرول في مكة المكرمة بعهد الملك سعود ـ رحمه الله ـ في عام 1962 م؛ حيث أسندت مهمة تدشينه إلى الملك فيصل، الذي كلف وزير الحج والأوقاف حسين عرب فقام باختيار مبنى تابع لوزارة المالية في جرول.

وتم نقل المعدات والأدوات اللازمة لصناعة الكسوة إلى الموقع الذي جرى اختياره؛ فيما أسند أسند أمر إدارته إلى الشيخ محمد صالح سجيني وبعد وفاته عُهد بالإدارة إلى محمد سالم غلام، فيما عهد بإدارته الفنية إلى عبد الرحيم أمين أبرز الفنيين السعوديين خبرة في هذا المجال.

وصنعت أول كسوة بالمصنع الجديد بعد ثلاثة أشهر وتحديداً في أغسطس 1962م، وكُتب عليها نص الإهداء التالي: " صُنعت هذه الكسوة في مكة المكرمة وأهداها إلى الكعبة المشرفة خادم الحرمين الشريفين سعود بن عبد العزيز آل سعود تقبل الله منه سنة 1381هـ " .

وفي عام (1382هـ/ 1963م)، تمت صناعة كسوة ثانية في المصنع أهداها الملك سعود إلى الكعبة، وكُتب عليها نص الإهداء التالي: " صُنعت هذه الستارة بمكة المكرمة وأهداها إلى الكعبة المشرفة خادم الحرمين الشريفين سعود بن عبد العزيز آل سعود تقبل الله منه " .

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز سالم
ولا يهمك جريدتي الحبيبه
ابو معن
الله لا يوفقهم
. راعــي الـددســـن .
مناظـــر جميله جـــداً .👍.
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .

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