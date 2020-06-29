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مؤسسة النقد تحذر من رسائل مجهولة المصدر تطالب العملاء بتحديث معلوماتهم

Time منذ 51 دقيقة
Views 1320
مؤسسة النقد تحذر من رسائل مجهولة المصدر تطالب العملاء بتحديث معلوماتهم

الرياض (صدى):
رصدت مؤسسة النقد العربي السعودي عدداً من الرسائل الاحتيالية التي يُزعم بأنها صادرةٌ عن المؤسسة، وقد تبين أن تلك الرسائل تطلب من العملاء تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة ورقابتها؛ وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية.

وانطلاقا من حرص المؤسسة على حماية عملاء المؤسسات المالية، فإنها تؤكد خطورة الاستجابة لتلك الرسائل مجهولة المصدر، مبينة أن منسوبيها لا يطلبون من العملاء الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لغرض تحديثها، مفيدة أنَّ تحديث بيانات ومعلومات الحسابات يتم عن طريق القنوات الرسمية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة، وليس عن طريق المؤسسة ذاتها.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ياكثر .. ما توضحون .. ولم يتضح شي
قمر وراكب همر
أستثمار ناجح بس متى يبداء
ابو محمد 😎
الله الله الله .. .. الله يعينك ياالاخو .. ما اصابك الآن أصابني قبل عدة سنين ، طحت ما قدرت امشي يشهد الله .. .. هذي حال الدنيا ماتدوم على حاال ... فيها التهاويل والأهوااال ..
ابو محمد 😎
سبحان الخالق ..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
ترى ضخمتو اللاعب بزياده!؟🤔 لاعب مجتهد فقط وإلي يلبس تي شيرت الزعيم العالمي بيوقع له ببلاش (لكم أن تتخيلو لاعب معار وجالس احتياط جاه ملايين ومكافأت وسيارة قبمتها فوق النصف مليون وهو جالس في البانش بعد تحقيق دوري أبطال آسيا؟!✍ حسستونا يا إدارة الرائد بأن اللاعب فلته..اقول الخلا يامال العافيه!؟ قال إلي يدفع أكثر 😂😂😂

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