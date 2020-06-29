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نجفة باب الرحمة بالحرم النبوي التي تم تركيبها قبل 30 سنة
منذ 53 دقيقة
636
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أحدث التعليقات
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ياكثر .. ما توضحون .. ولم يتضح شي
قمر وراكب همر
أستثمار ناجح بس متى يبداء
ابو محمد 😎
الله الله الله .. .. الله يعينك ياالاخو .. ما اصابك الآن أصابني قبل عدة سنين ، طحت ما قدرت امشي يشهد الله .. .. هذي حال الدنيا ماتدوم على حاال ... فيها التهاويل والأهوااال ..
ابو محمد 😎
سبحان الخالق ..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
ترى ضخمتو اللاعب بزياده!؟🤔 لاعب مجتهد فقط وإلي يلبس تي شيرت الزعيم العالمي بيوقع له ببلاش (لكم أن تتخيلو لاعب معار وجالس احتياط جاه ملايين ومكافأت وسيارة قبمتها فوق النصف مليون وهو جالس في البانش بعد تحقيق دوري أبطال آسيا؟!✍ حسستونا يا إدارة الرائد بأن اللاعب فلته..اقول الخلا يامال العافيه!؟ قال إلي يدفع أكثر 😂😂😂
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