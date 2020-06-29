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مدرب الشعلة يرفض العودة للمملكة

Time منذ ساعة
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مدرب الشعلة يرفض العودة للمملكة

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة، الإسباني خوان ماكيدا، رفض العودة إلى المملكة قائلًا أن ذلك بظروف أسرته الصحية؛ فيما أصبح خارج حسابات إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت التقارير، أن الإدارة وضعت البديل لتولي مهمة قيادة الجهاز الفني؛ فيما قال رئيس النادي فهد الطفيل، أنه تم وضع ثلاثة خيارات لقيادة الدفة الفنية في الفريق.

وأوضح فهد الطفيل، أنهم مدربون من مصر وتونس والجزائر، وذلك خلفًا لماكيدا لتكملة ما تبقى من منافسات الموسم الجاري في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز سالم
ولا يهمك جريدتي الحبيبه
ابو معن
الله لا يوفقهم
. راعــي الـددســـن .
مناظـــر جميله جـــداً .👍.
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .
. راعــي الـددســـن .
يا هلا ومرحبا بأخي العزيز الغالي ابو محمد 😎 . . الحمد لله عادت لنا صدى فعُدنا وألعَود أحمد .

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