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حساب المواطن يوضح تفاصيل حالات الدفع

Time منذ ساعة
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حساب المواطن يوضح تفاصيل حالات الدفع

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالات الدفع التي تظهر في حساب المستفيد.

وقال حساب المواطن، أن من بين تلك الحالات "لا توجد" وهي تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف، أما الحالة "مرفوضة" فهي تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشطًا.

وأشار إلى أن حالة "تحت الإجراء للصرف" فتعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء؛ بينما الحالة "في الانتظار" تعني أن المبلغ معلق بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح، بينما "مدفوعة" تعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
ياكثر .. ما توضحون .. ولم يتضح شي
قمر وراكب همر
أستثمار ناجح بس متى يبداء
ابو محمد 😎
الله الله الله .. .. الله يعينك ياالاخو .. ما اصابك الآن أصابني قبل عدة سنين ، طحت ما قدرت امشي يشهد الله .. .. هذي حال الدنيا ماتدوم على حاال ... فيها التهاويل والأهوااال ..
ابو محمد 😎
سبحان الخالق ..
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
ترى ضخمتو اللاعب بزياده!؟🤔 لاعب مجتهد فقط وإلي يلبس تي شيرت الزعيم العالمي بيوقع له ببلاش (لكم أن تتخيلو لاعب معار وجالس احتياط جاه ملايين ومكافأت وسيارة قبمتها فوق النصف مليون وهو جالس في البانش بعد تحقيق دوري أبطال آسيا؟!✍ حسستونا يا إدارة الرائد بأن اللاعب فلته..اقول الخلا يامال العافيه!؟ قال إلي يدفع أكثر 😂😂😂

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