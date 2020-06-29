«سامسونج» تستعد لكشف الستار عن قنبلتين جديدتين منتصف 2020

وكالات (صدى):
أوضحت تقارير بان شركة "ساميونج"الكورية تستعد للكشف عن هاتفين جديدين قابلين للطي في النصف الثاني من هذا العام.
وتوقعت التقارير بأن تلك الهواتف القابلة للطي بأسعار معقولة زهيدة، وهما جلاكسي فولد 2" وإصدار الجيل الخامس من "جلاكسي زد فليب"، في حدث عالمي خلال شهر أغسطس المقبل.
ورجّحت التقارير أن "سامسونج" ستكشف عن هاتف "جلاكسي فولد لايت" ذات السعر الاقتصادي في نفس الحدث أيضًا، حيث قد يصل سعره لنصف سعر هاتف "جلاكسي فولد" الاعتيادي، وعن مواصفات "جلاكسي فولد 2" سيكون بشاشة 7.7 بوصة بوضعها الكامل و6.23 بوصة عند وضع الطي، مع استخدام زجاج فائق النحافة والمرونة، ومزود بقلم إس بين" الذكي.