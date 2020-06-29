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الثروة المعدنية تطرح وظائف شاغرة للجنسين بالرياض

Time منذ 11 دقيقة
Views 1228
الثروة المعدنية تطرح وظائف شاغرة للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت وكالة الوزارة للثروة المعدنية ، وظائف شاغرة للجنسين للعمل بالوكالة في الرياض تحت مسمى وظيفي" أخصائي شبكات الحاسب" عبر برنامج "تمهير" التدريب على رأس العمل.

واشترطت الوكالة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصص، وألا يكون على رأس عمل في القطاع الخاص أو العام، وألا يكون مسجل على وظيفة أي وظيفة خلال الـ6 أشهر السابقة.

وتابعت الوكالة شروط التقدم للوظيفة بأن لا يكون المتقدم أو المتقدمة إستفاد من برنامج "تمهير" سابقا.

ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مغرورون متغطرسون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎
الله يعين الصابرين الله يعين ..
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
بالتوفيق

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