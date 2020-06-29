نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«الجوازات» توضح الفئة المشمولة بمبادرة «عودة»

Time منذ 20 دقيقة
Views 1438
«الجوازات» توضح الفئة المشمولة بمبادرة «عودة»

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن الفئة المشمولة بمبادرة عودة، مؤكدة أنها تخص المقيمين النظاميين فقط، مشترطة موافقة دولهم على عودتهم.

وقالت الجوازات من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوين تويتر، أن مبادرة (عودة) متاحة الآن فقط للمقيمين النظاميين، لافتة إلى أن قبول طلبات عودة المقيمين إلى بلدانهم، مرهون بموافقة الدول بالسماح باستقبال رعاياها.

وأوضحت أن بعدها تقوم الجهات المعنية بالمباشرة بإجراءات الحجز والتواصل مع المقيم الراغب في العودة إلى بلده، وذلك ردًا على عدة استفسارات تناولت رغبة مقيم غير نظامي في العودة إلى بلده.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مغرورون متغطرسون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎
الله يعين الصابرين الله يعين ..
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
بالتوفيق

أخر الأخبار

«الشورى» يطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون
«الشورى» يطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون
Time منذ دقيقة Views 1064
الثروة المعدنية تطرح وظائف شاغرة للجنسين بالرياض
الثروة المعدنية تطرح وظائف شاغرة للجنسين بالرياض
Time منذ 11 دقيقة Views 1226
«الجوازات» توضح الفئة المشمولة بمبادرة «عودة»
«الجوازات» توضح الفئة المشمولة بمبادرة «عودة»
Time منذ 20 دقيقة Views 1438
راكب يطعن سائق بعد مطاردة بينهما
راكب يطعن سائق بعد مطاردة بينهما
Time منذ 22 دقيقة Views 458
قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مبنى بورصة كراتشي في باكستان
قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مبنى بورصة كراتشي في باكستان
Time منذ 23 دقيقة Views 1262
أسعار النفط تواصل خسائرها مع انحسار آمال الطلب
أسعار النفط تواصل خسائرها مع انحسار آمال الطلب
Time منذ 25 دقيقة Views 1296
شاهد.. ردة فعل عنيفة لفتاة طُلب منها ارتداء الكمامة
شاهد.. ردة فعل عنيفة لفتاة طُلب منها ارتداء الكمامة
Time منذ 28 دقيقة Views 483
برنامج التأهيل والإحلال يطرح وظائف شاغرة للرجال بالجبيل
برنامج التأهيل والإحلال يطرح وظائف شاغرة للرجال بالجبيل
Time منذ 30 دقيقة Views 1289
إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية بالقصيم
إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية بالقصيم
Time منذ 30 دقيقة Views 1264
تعرف على أعراض كورونا لدى الأطفال
تعرف على أعراض كورونا لدى الأطفال
Time منذ 34 دقيقة Views 1514