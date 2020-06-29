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تعرف على أعراض كورونا لدى الأطفال

Time منذ 33 دقيقة
Views 1509
تعرف على أعراض كورونا لدى الأطفال

وكالات (صدى):
كشفت دراسة بأن عدد الوفيات من الأطفال المصابون بكورونا نادرة ويعانون من أمراض كامنة، حيث نصحت الدراسة بفحص الأطفال حتى يتم علاجهم من أي مرض آخر.

وأوضحت الدراسة بأن أعراض كورونا لدى الأطفال طفيفة بشكل عام، وبعض منهم لم تظهر عليه أعراض إيجابية ، إلا أن مع ذروة كورونا في أبريل عانى الأطفال من أعراضها.

وتابعت الدراسة بأن الأطفال الذين ظهرت عليهم الأعراض قد شكلت الحمى "65 %"، وعدوى الجهاز التنفسي العلوي "54 %"، والالتهاب الرئوي "25 %"، وأعراض الجهاز الهضمي "22 %".ولم تظهر أية أعراض على بعض الأطفال "16 %" ومعظمهم خضعوا للاختبار بسبب الاتصال الوثيق مع حالة إصابة معروفة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مغرورون متغطرسون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎
الله يعين الصابرين الله يعين ..
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
بالتوفيق

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