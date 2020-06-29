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إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية بالقصيم

Time منذ 30 دقيقة
Views 1264
إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية بالقصيم

بريدة (صدى):
أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (21) منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، كما صادرت أكثر من (8)أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي.

كما نفذت أمانة المنطقة أكثر من (14) ألف جولة لمراقبة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأعمال الرقابية متواصلة ومكثفة بهذا الاتجاه على مستوى المنطقة، بهدف المحافظة على سلامة الجميع وتطبيق جميع التدابير والبروتوكولات المعتمدة للمرحلة الحالية، مبيناً ان الجولات الرقابية نتج عنها إصدار أكثر من (1200) مخالفة وإشعار على المنشآت المخالفة، وضبط (16) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمال و(30) مخالفة للتدابير الصحية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مغرورون متغطرسون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎
الله يعين الصابرين الله يعين ..
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
بالتوفيق

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