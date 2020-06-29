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بالصور.. ‏«المسند» : أجواء صيفية مستقرة شمس ساطعة وسماء صافية

Time منذ 44 دقيقة
Views 1346
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بالصور.. ‏«المسند» : أجواء صيفية مستقرة شمس ساطعة وسماء صافية

القصيم (صدى):
أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الاثنين، يشهد أجواءًا صيفية مستقرة بشمس ساطعة وسماء صافية.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الاثنين أجواء صيفية مستقرة شمس ساطعة وسماء صافية بوجه عام في معظم المناطق،

والسحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في عسير" .

وفي السياق نفسه، أضاف " المسند " : " متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية جافة ونشطة على الشمالية والغربية. .. هذا والله أعلم " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مغرورون متغطرسون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎
الله يعين الصابرين الله يعين ..
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
بالتوفيق

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