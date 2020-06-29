نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الأحوال المدنية: إصدار أكثر من 100 ألف وثيقة للمواطنين وإيصالها لمنازلهم

Time منذ 49 دقيقة
Views 1345
الأحوال المدنية: إصدار أكثر من 100 ألف وثيقة للمواطنين وإيصالها لمنازلهم

الرياض (صدى):
أصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكثر من 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة، شهادة الميلاد) للمواطنين (ذكور وإناث) عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية " أبشر" وإيصالها لمنازلهم من خلال الشريك الاستراتيجي "البريد السعودي"، وذلك خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة،تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتتم طباعة الوثائق في (13) مركزٍ خصصت لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة في مختلف مناطق المملكة، مجهزة بأحدث التقنيات يقوم بتشغيلها فريق من منسوبي الأحوال المدنية.

وأسهم التعاون بين الأحوال المدنية ومنصة "أبشر" الإلكترونية من جهة، وشركاء الخدمات وهم ( وزارة الصحة، وزارة العدل، والبريد السعودي ) من جهة أخرى في تقديم الخدمات إلكترونياً وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

ويأتي هذا الإنجاز تماشيا مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والحلول الذكية والتحول الرقمي الذي تنتهجه الأحوال المدنية لتسهيل التعاملات والإجراءات، والاستغناء عن الورق وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مغرورون متغطرسون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎
الله يعين الصابرين الله يعين ..
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
بالتوفيق

أخر الأخبار

«الشورى» يطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون
«الشورى» يطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون
Time منذ 51 ثانية Views 1031
الثروة المعدنية تطرح وظائف شاغرة للجنسين بالرياض
الثروة المعدنية تطرح وظائف شاغرة للجنسين بالرياض
Time منذ 10 دقائق Views 1209
«الجوازات» توضح الفئة المشمولة بمبادرة «عودة»
«الجوازات» توضح الفئة المشمولة بمبادرة «عودة»
Time منذ 19 دقيقة Views 1418
راكب يطعن سائق بعد مطاردة بينهما
راكب يطعن سائق بعد مطاردة بينهما
Time منذ 21 دقيقة Views 454
قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مبنى بورصة كراتشي في باكستان
قتلى وجرحى بهجوم مسلح على مبنى بورصة كراتشي في باكستان
Time منذ 22 دقيقة Views 1247
أسعار النفط تواصل خسائرها مع انحسار آمال الطلب
أسعار النفط تواصل خسائرها مع انحسار آمال الطلب
Time منذ 25 دقيقة Views 1276
شاهد.. ردة فعل عنيفة لفتاة طُلب منها ارتداء الكمامة
شاهد.. ردة فعل عنيفة لفتاة طُلب منها ارتداء الكمامة
Time منذ 28 دقيقة Views 473
برنامج التأهيل والإحلال يطرح وظائف شاغرة للرجال بالجبيل
برنامج التأهيل والإحلال يطرح وظائف شاغرة للرجال بالجبيل
Time منذ 29 دقيقة Views 1279
إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية بالقصيم
إغلاق 21 منشأة ومصادرة 8 أطنان من المواد الغذائية بالقصيم
Time منذ 30 دقيقة Views 1259
تعرف على أعراض كورونا لدى الأطفال
تعرف على أعراض كورونا لدى الأطفال
Time منذ 33 دقيقة Views 1508