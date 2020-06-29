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بالفيديو.. رحلة مواطن مصاب بكورونا مع مراكز «تطمن»

Time منذ 47 دقيقة
Views 1440
بالفيديو.. رحلة مواطن مصاب بكورونا مع مراكز «تطمن»

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو مواطن مصاب بفيروس كورونا ورحلته مع مراكز «تطمن» التي قدمت له كل ما يحتاجه من دعم طبي ومعنوي أيضا.

وأظهر الفيديو الذي بثته وزارة الصحة عبر حسابها "تويتر" المواطن، الذي روى قصته بأنه في لحظة سهو تعرض للعدوي، ومع ظهور الأعراض عزل نفسه ثم دخل على موقع وزارة الصحة بعد سماعه عن عيادات «تطمن» ليعرف أقرب مركز له.

وتابع المواطن بأنه بمجرد وصوله للعيادة تم عمل الفرز البصري أولا ثم تم أخذ المسحة، وقدموا له العلاج اللازم ، مردفا بانه وجد دعما معنويا من المركز بعد أن كان يشعر بالقلق في البداية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مغرورون متغطرسون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎
الله يعين الصابرين الله يعين ..
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
بالتوفيق

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