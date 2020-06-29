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الإطاحة بتشكيل عصابي من 17 مقيماً تورط بجرائم احتيال في الرياض

Time منذ ساعة
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الإطاحة بتشكيل عصابي من 17 مقيماً تورط بجرائم احتيال في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين ، من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (17) مقيماً تورط بالاحتيال على مواطنين ومقيمين وتاجر بشرائح اتصال.

ومن جانبه ، صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (17) مقيماً من جنسيات مصرية وسورية ويمنية وبنجلاديشية، إثر تورطهم بالاحتيال على مواطنين ومقيمين من خلال ممارسة نشاط الوساطة لإصدار وثائق تأمين المركبات بأسعار تتجاوز قيمتها المعتمدة من الشركات المصرحة، بالإضافة إلى متاجرتهم بشرائح اتصال مسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، حيث اتخذوا شقتين سكنيتين في حيي العزيزية والعمل بمدينة الرياض مقراً لجرائمهم.

وقد ضبط بحوزتهم (9000) شريحة اتصال لعددٍ من الشركات، و (3) أجهزة لتوثيقها، بالإضافة إلى حاسبات آلية وأجهزة مسح ضوئي، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مغرورون متغطرسون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎
الله يعين الصابرين الله يعين ..
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
الله يعطينا خير
عندما يغيب المساء
بالتوفيق

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