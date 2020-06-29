نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

غموض حول مصير «مطعم الطائرة» بأبها

Time منذ 18 دقيقة
Views 1474
غموض حول مصير «مطعم الطائرة» بأبها

أبها (صدى):
زاد الغموض حول مشروع سياحي «مطعم الطائرة» في مدينة أبها، حيث يبدو أن مصير المشروع ما زال معلقاً ومرتبطاً بما يقرره أحد المستثمرين.

وكشف مسؤول في أمانة عسير، أن استثمار الطائرة كمطعم سيكون بيد مستثمر، وما يراه مناسباً تجاهها؛ بينما ظهر الإهمال حول موقع المطعم الذي لوحظ انبعاث روائح كريهة من مردم نفايات على مساحة كبيرة قرب الجبل، فيما تصدر أصوات الكلاب من كل جهة، بحسب صحيفة "عكاظ" .

وتعد الطائرة من نوع جامبو (747)، في المشروع المتعثر الذي انطلق من المدينة المنورة، واستنفد الفنيون وقتها عدة أسابيع، لتفكيك الطائرة، قبل نقلها إلى مدينة أبها عبر شاحنات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جيده ..
شيوووووووووووووووووووووووووون
اذا رجع للبرشا يلزمه تدعيم صفوف البرشا بلاعبين ودماء جديدة ان كان ناوي على حصد البطولات كما حصل معه سابقا
ابن حزم
قص الرقاب دواهم
كان زمان
أبطال .....

أخر الأخبار

إصابة شخصين في حادث اصطدام شاحنتين على طريق «الرياض - الطائف»
إصابة شخصين في حادث اصطدام شاحنتين على طريق «الرياض - الطائف»
Time منذ 10 دقائق Views 1232
غموض حول مصير «مطعم الطائرة» بأبها
غموض حول مصير «مطعم الطائرة» بأبها
Time منذ 18 دقيقة Views 1474
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده
Time منذ 31 دقيقة Views 1259
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
Time منذ 35 دقيقة Views 1335
دراسة: أصحاب السيارات الفارهة " عدوانيون "
دراسة: أصحاب السيارات الفارهة " عدوانيون "
Time منذ ساعة Views 1238
إصابة شخص في تصادم شاحنة ومركبة بالعرضيات
إصابة شخص في تصادم شاحنة ومركبة بالعرضيات
Time منذ ساعة Views 1634
توضيح من الصحة العالمية بشأن الكمامة القماشية
توضيح من الصحة العالمية بشأن الكمامة القماشية
Time منذ ساعة Views 2186
أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
Time منذ ساعتين Views 1674
كساب العتيبي: " القذافي فضح الإخوان وهو في قبره "
كساب العتيبي: " القذافي فضح الإخوان وهو في قبره "
Time منذ ساعتين Views 1941
إضافة تصريح لزيارة الحرم في " توكلنا " ضمن خطة فتح الطواف والعمرة
إضافة تصريح لزيارة الحرم في " توكلنا " ضمن خطة فتح الطواف والعمرة
Time منذ ساعتين Views 2200