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القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 31 دقيقة
Views 1259
القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جيده ..
شيوووووووووووووووووووووووووون
اذا رجع للبرشا يلزمه تدعيم صفوف البرشا بلاعبين ودماء جديدة ان كان ناوي على حصد البطولات كما حصل معه سابقا
ابن حزم
قص الرقاب دواهم
كان زمان
أبطال .....

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