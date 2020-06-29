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إصابة شخص في تصادم شاحنة ومركبة بالعرضيات

Time منذ ساعة
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إصابة شخص في تصادم شاحنة ومركبة بالعرضيات

مكة المكرمة (صدى):
شهدت محافظة العرضيات، صباح اليوم الاثنين، حادثا مروريًا إثر اصطدام مركبة وشاحنة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث، الذي أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
جيده ..
شيوووووووووووووووووووووووووون
اذا رجع للبرشا يلزمه تدعيم صفوف البرشا بلاعبين ودماء جديدة ان كان ناوي على حصد البطولات كما حصل معه سابقا
ابن حزم
قص الرقاب دواهم
كان زمان
أبطال .....

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