نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إضافة تصريح لزيارة الحرم في " توكلنا " ضمن خطة فتح الطواف والعمرة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1603
Comment 1
إضافة تصريح لزيارة الحرم في " توكلنا " ضمن خطة فتح الطواف والعمرة

مكة المكرمة (صدى):
كشفت مصادر بوكالة شؤون المسجد الحرام عن ملامح خطة للتفويج بالمسجد الحرام في حالة فتح الطواف والعمرة بشكل جزئي.

وتضمنت الخطة إمكانية التسجيل المسبق للبيانات وأرقام التواصل لقاصدي المسجد الحرام عند الدخول، وتحديد أبواب للدخول وأخرى للخروج لعدم التداخل بينهم.

كما تضمنت إضافة " تصريح لزيارة الحرم " في منصة " توكلنا " للحد من زيادة الأعداد في التوافد للمسجد الحرام والفرز من مناطق قريبة من المسجد الحرام.

إضافة إلى عدم السماح بالدخول لمكة المكرمة من الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساء، وعدم السماح بالدخول لغير سكان مدينة مكة المكرمة ومن حمل تصريح بذلك خاصة يوم الجمعة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياليت تقصون يده اللتي اعتدى بها .. ورجله اللتي إقتحم بها ..
ابو محمد 😎
خير ان شا الله ، وماتوفيقنا إلا باالله ، عليه توكلنا زإليه ننيب ..
شيخين1
اهم شي الواسطة لاتددخل واموركم طيبة الله يقويكم
سالم
انشهد ان الهيل عربي أصيل شريف وبإذن الله ماحصل القذافي سوف يحصل لذميم ومرتزقته
نجاة محمد
الحمد لله القصاص لهم ان شاء الله

أخر الأخبار

توضيح من الصحة العالمية بشأن الكمامة القماشية
توضيح من الصحة العالمية بشأن الكمامة القماشية
Time منذ 3 دقائق Views 1117
أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
Time منذ 30 دقيقة Views 1347
كساب العتيبي: " القذافي فضح الإخوان وهو في قبره "
كساب العتيبي: " القذافي فضح الإخوان وهو في قبره "
Time منذ 44 دقيقة Views 1494
إضافة تصريح لزيارة الحرم في " توكلنا " ضمن خطة فتح الطواف والعمرة
إضافة تصريح لزيارة الحرم في " توكلنا " ضمن خطة فتح الطواف والعمرة
Time منذ 51 دقيقة Views 1603
الخطوط السعودية توضح كيفية حجز رحلة عودة لعاملة منزلية
الخطوط السعودية توضح كيفية حجز رحلة عودة لعاملة منزلية
Time منذ 54 دقيقة Views 1637
رجل يقتحم منزل سيدة وينهال عليها ضربا بلا سبب!
رجل يقتحم منزل سيدة وينهال عليها ضربا بلا سبب!
Time منذ 55 دقيقة Views 309
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
Time منذ ساعتين Views 1580
اغتصاب ومقتل طفلة على يد عشيق والدتها
اغتصاب ومقتل طفلة على يد عشيق والدتها
Time منذ ساعتين Views 820
والد ضحية استئصال الغدة التناسلية يطالب بمعالجته في مركز عالمي نفسيًا وجسديًا
والد ضحية استئصال الغدة التناسلية يطالب بمعالجته في مركز عالمي نفسيًا وجسديًا
Time منذ ساعتين Views 2215
بالفيديو..زعيم المعارضة التركية لأردوغان: " لماذا تتصادم مع العرب لدينا معهم روابط "
بالفيديو..زعيم المعارضة التركية لأردوغان: " لماذا تتصادم مع العرب لدينا معهم روابط "
Time منذ ساعتين Views 1958