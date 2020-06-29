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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ 38 دقيقة
Views 1353
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمالي ووسط المملكة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

سيف محمد الحربي هويه رقم 1044207684
السلام عليكم كيف حالك والله ما اعرف ش عن طريق الدعم علماً بأني قديم سايق اجره باول حروف لوحة سيارة تعطا من قبل المرور والنقل
ابو عمار
اهلا و سهلا نورت ابها بوجودك
ابن حزم
الحمدلله على سلامتها
ابو عمار
ان شاء الله قربت نهاية اوردغان الخسيس
وسيم ٢٠٠٠
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم توبي يا بنت من الاغاني

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