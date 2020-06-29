بالفيديو..مبارك الدويلة يتفاخر بالخيانة والعمالة وانتماءه للإخوان

خالد الظفيري (صدى):
في أعقاب إدعاءات النائب البرلماني الإخواني مبارك الدويلة الأخيرة، وانكشاف تدخل جماعة الكويت في شأن المملكة، تجده متفاخرًا بانتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، مصرحًا بعمالته وخيانته لوطنه على الملأ في إحدى اللقاءات التلفزيونية.
وتجد الدويلة مصرحا خلال لقاء تلفزيوني سابق بقوله: " نحن إخوان الكويت مرتبطين تنظيميًا بالتنظيم الإخواني هذا ليس سرًا " .
وبرز اسم الدويلة المراقب العام لإخوان الكويت، في الآونة الأخيرة في تسريبات يتآمر فيها على المملكة مع معمر القذافي.
وفتح مبارك الدويلة النار على نفسه، بزعمه إنه خلال لقاء وفد كويتي مع معمر القذافي، نقل تفاصيل اللقاء إلى أمير الكويت حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج، وهو ما نفاه الديوان الملكي الكويتي.
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