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بالفيديو..مبارك الدويلة يتفاخر بالخيانة والعمالة وانتماءه للإخوان

Time منذ 9 دقائق
Views 1334
بالفيديو..مبارك الدويلة يتفاخر بالخيانة والعمالة وانتماءه للإخوان

خالد الظفيري (صدى):
في أعقاب إدعاءات النائب البرلماني الإخواني مبارك الدويلة الأخيرة، وانكشاف تدخل جماعة الكويت في شأن المملكة، تجده متفاخرًا بانتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، مصرحًا بعمالته وخيانته لوطنه على الملأ في إحدى اللقاءات التلفزيونية.

وتجد الدويلة مصرحا خلال لقاء تلفزيوني سابق بقوله: " نحن إخوان الكويت مرتبطين تنظيميًا بالتنظيم الإخواني هذا ليس سرًا " .

وبرز اسم الدويلة المراقب العام لإخوان الكويت، في الآونة الأخيرة في تسريبات يتآمر فيها على المملكة مع معمر القذافي.

وفتح مبارك الدويلة النار على نفسه، بزعمه إنه خلال لقاء وفد كويتي مع معمر القذافي، نقل تفاصيل اللقاء إلى أمير الكويت حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج، وهو ما نفاه الديوان الملكي الكويتي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مجرمون منتشرين في شوارعهم
شاكوش بقس
المشكلة لما تجي تبحث عن حل لمشكلة العنوسة ويدخل على الخط المطلقات من المتمردات والنسويات وأصحاب فكرة عيشي حياتك المبنية على انعدام المسئولية والبحث عن ملئ وقت الفراغ بالتوافه والاهتمام بالقشور. اذا توفرت هذه الأمور في حياة إحداهن صديقات وظيفة سيارة ستار بوكس لا تسأل البنت بعدها عن رأيها في الزواج
ابو عمار
يا ساتر
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
معهم حق البعض يبالغون ولايراعون ضروف بعض الشباب👍👌😊 كان المفروض يستغلون كرونا💍كانت ربما ضاره نافعه😊😹
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه ويعود لابنته وعائلته سالما معافى

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