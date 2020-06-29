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رد ناري من أمير شمل " الرشايدة " بالكويت بشأن محادثة الدويلة مع القذافي

Time منذ 6 ساعات
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رد ناري من أمير شمل " الرشايدة " بالكويت بشأن محادثة الدويلة مع القذافي

خالد الظفيري (صدى):
استنكر بدر عوض المسيلم أمير شمل قبيلة الرشايدة في الكويت، التسجيلات المسربة التي تم خلالها الزج باسم قبيلته.

وسرد الشيخ بدر المسيلم التفاصيل الكاملة للتسجيلات الصوتية المُسربة، قائلا: " باسمي وباسم قبيلة الرشايدة كافة نستنكر التسجيلات الصوتية المسربة لأحد المنتمين لأحد الأحزاب والذي زج بإسم قبيلة الرشايدة من أجل تحقيق مطامع شخصية في نفسه " .

وتابع: " نوضح للجميع بأن قبيلة الرشايدة جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي بجميع أطيافه وأننا نسعى دائما إلى لم الصفوف والبُعد عن الفتنة لاستقرار هذا الوطن في ظل هذه الأوضاع الإقليمية المتوترة المحيطة بنا " .

وأضاف: " ندعو الجميع لطاعة ولي الأمر التي أمرنا بها الله تعالى ورسوله الكريم وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياليت تقصون يده اللتي اعتدى بها .. ورجله اللتي إقتحم بها ..
ابو محمد 😎
خير ان شا الله ، وماتوفيقنا إلا باالله ، عليه توكلنا زإليه ننيب ..
شيخين1
اهم شي الواسطة لاتددخل واموركم طيبة الله يقويكم
سالم
انشهد ان الهيل عربي أصيل شريف وبإذن الله ماحصل القذافي سوف يحصل لذميم ومرتزقته
نجاة محمد
الحمد لله القصاص لهم ان شاء الله

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