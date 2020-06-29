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مشهد عفوي لطفل كردي يمزق صورة أردوغان

Time منذ 6 ساعات
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مشهد عفوي لطفل كردي يمزق صورة أردوغان

أنقرة (صدى):
وثق مقطع فيديو مشهدًا عفويَا لطفل كردي، لم يتخط عمره الـ 5 سنوات، بينما يقوم بتمزيق صورة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك في أعقاب تصاعد العنصرية ضد الأكراد السنوات الماضية والتضييق الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضدهم وانتهاك حقوقهم.

يذكر أن الجيش التركي تلقى ضربة موجعة أمس الأحد، خلال تدخلاته في الشمال العراقي، حيث قُتل جندى تركي في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني.

وفى 17 يونيو الحالي، شنت تركيا عملية "مخالب النمر" على حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في كردستان العراق، ورغم احتجاجات السلطات العراقية، تواصل تركيا هجومها على الحزب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياليت تقصون يده اللتي اعتدى بها .. ورجله اللتي إقتحم بها ..
ابو محمد 😎
خير ان شا الله ، وماتوفيقنا إلا باالله ، عليه توكلنا زإليه ننيب ..
شيخين1
اهم شي الواسطة لاتددخل واموركم طيبة الله يقويكم
سالم
انشهد ان الهيل عربي أصيل شريف وبإذن الله ماحصل القذافي سوف يحصل لذميم ومرتزقته
نجاة محمد
الحمد لله القصاص لهم ان شاء الله

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