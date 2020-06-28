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رد ناري من أمير شمل " الرشايدة " بالكويت بشأن محادثة الدويلة مع القذافي

Time منذ 4 دقائق
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رد ناري من أمير شمل " الرشايدة " بالكويت بشأن محادثة الدويلة مع القذافي

خالد الظفيري (صدى):
استنكر بدر عوض المسيلم أمير شمل قبيلة الرشايدة في الكويت، التسجيلات المسربة التي تم خلالها الزج باسم قبيلته.

وسرد الشيخ بدر المسيلم التفاصيل الكاملة للتسجيلات الصوتية المُسربة، قائلا: " باسمي وباسم قبيلة الرشايدة كافة نستنكر التسجيلات الصوتية المسربة لأحد المنتمين لأحد الأحزاب والذي زج بإسم قبيلة الرشايدة من أجل تحقيق مطامع شخصية في نفسه " .

وتابع: " نوضح للجميع بأن قبيلة الرشايدة جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي بجميع أطيافه وأننا نسعى دائما إلى لم الصفوف والبُعد عن الفتنة لاستقرار هذا الوطن في ظل هذه الأوضاع الإقليمية المتوترة المحيطة بنا " .

وأضاف: " ندعو الجميع لطاعة ولي الأمر التي أمرنا بها الله تعالى ورسوله الكريم وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه
زائر
يمجد سيد الطرابيش لايرى قتله للاكراد وتشريدهم في سوريا وفي تركيا وفي العراق الان في ليبيا جايب الجماعات اللي موالين له يحاربون الليبي في ديارهم ----خبيث وش يرجي منه بوق للحوثي والمجوسي مثل سيده
فراس حوريه
يوجد عندي سيارتين بأسمي وتم سرقت السيارتين احد السيارات سرقت في سنة 2016 والسيارة الثانيه سرقت في وقت الحظر 2020 هل استطيع شراء سياره بإسمي علما باني لست مواطن بل مقيم ارجو التكرم بالرد على استفساري
الحكم
لن يستطع ان يتجاوز اردوغان الخط الاحمر المحدد له والا جلب لنفسه العار والشنار
الحكم
غباء اردوغان انه وضع في حساباته الهلال النفطي الليبي ضمن اقتصاديات تركيا

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