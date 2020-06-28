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مشهد عفوي لطفل كردي يمزق صورة أردوغان

Time منذ 35 دقيقة
Views 1425
مشهد عفوي لطفل كردي يمزق صورة أردوغان

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو مشهدًا عفويَا لطفل كردي، لم يتخط عمره الـ 5 سنوات، بينما يقوم بتمزيق صورة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك في أعقاب تصاعد العنصرية ضد الأكراد السنوات الماضية والتضييق الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضدهم وانتهاك حقوقهم.

يذكر أن الجيش التركي تلقى ضربة موجعة أمس الأحد، خلال تدخلاته في الشمال العراقي، حيث قُتل جندى تركي في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني.

وفى 17 يونيو الحالي، شنت تركيا عملية "مخالب النمر" على حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في كردستان العراق، ورغم احتجاجات السلطات العراقية، تواصل تركيا هجومها على الحزب.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه
زائر
يمجد سيد الطرابيش لايرى قتله للاكراد وتشريدهم في سوريا وفي تركيا وفي العراق الان في ليبيا جايب الجماعات اللي موالين له يحاربون الليبي في ديارهم ----خبيث وش يرجي منه بوق للحوثي والمجوسي مثل سيده
فراس حوريه
يوجد عندي سيارتين بأسمي وتم سرقت السيارتين احد السيارات سرقت في سنة 2016 والسيارة الثانيه سرقت في وقت الحظر 2020 هل استطيع شراء سياره بإسمي علما باني لست مواطن بل مقيم ارجو التكرم بالرد على استفساري
الحكم
لن يستطع ان يتجاوز اردوغان الخط الاحمر المحدد له والا جلب لنفسه العار والشنار
الحكم
غباء اردوغان انه وضع في حساباته الهلال النفطي الليبي ضمن اقتصاديات تركيا

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