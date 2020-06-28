مشهد عفوي لطفل كردي يمزق صورة أردوغان

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو مشهدًا عفويَا لطفل كردي، لم يتخط عمره الـ 5 سنوات، بينما يقوم بتمزيق صورة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.
يأتي ذلك في أعقاب تصاعد العنصرية ضد الأكراد السنوات الماضية والتضييق الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضدهم وانتهاك حقوقهم.
يذكر أن الجيش التركي تلقى ضربة موجعة أمس الأحد، خلال تدخلاته في الشمال العراقي، حيث قُتل جندى تركي في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني.
وفى 17 يونيو الحالي، شنت تركيا عملية "مخالب النمر" على حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في كردستان العراق، ورغم احتجاجات السلطات العراقية، تواصل تركيا هجومها على الحزب.
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