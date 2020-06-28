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عضوان الأحمري: لماذا تخاف الكويت من الإخوان»

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عضوان الأحمري: لماذا تخاف الكويت من الإخوان»

خالد الظفيري (صدى):
علق الكاتب عضوان الأحمري، اليوم الأثنين، على بيان الديوان الملكي الكويتي الذي تبرأ من مزاعم مبارك الدويلة.

وقال "الأحمري" عبر "تويتر" :"التساؤل هو : لماذا تخاف الكويت من الإخوان المسلمين؟".

يذكر أنه قالد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ، اليوم الأحد: "" ما جاء في لقاء السيد مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد بتاريخ 23/6/2020 ، وما أدعاهُ في تغريدة له بتاريخ 25/6/2020 من أنه نقل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي ، وبأن سموه رعاه الله قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، أنه غير صحيح البته ومحض تقول وافتراء على المقام السامي".

وأكد الجراح أنه لا يجوز أن ينسب لحضرة صاحب السمو أمير البلاد أأي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك ، وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه
زائر
يمجد سيد الطرابيش لايرى قتله للاكراد وتشريدهم في سوريا وفي تركيا وفي العراق الان في ليبيا جايب الجماعات اللي موالين له يحاربون الليبي في ديارهم ----خبيث وش يرجي منه بوق للحوثي والمجوسي مثل سيده
فراس حوريه
يوجد عندي سيارتين بأسمي وتم سرقت السيارتين احد السيارات سرقت في سنة 2016 والسيارة الثانيه سرقت في وقت الحظر 2020 هل استطيع شراء سياره بإسمي علما باني لست مواطن بل مقيم ارجو التكرم بالرد على استفساري
الحكم
لن يستطع ان يتجاوز اردوغان الخط الاحمر المحدد له والا جلب لنفسه العار والشنار
الحكم
غباء اردوغان انه وضع في حساباته الهلال النفطي الليبي ضمن اقتصاديات تركيا

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