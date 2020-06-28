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تحويلات الأجانب في المملكة تسجل أعلى نمو في 27 شهرًا

Time منذ 45 دقيقة
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تحويلات الأجانب في المملكة تسجل أعلى نمو في 27 شهرًا

الرياض (صدى):
سجلت تحويلات الأجانب في المملكة خلال شهر (مايو) الماضيارتفاعًا بنحو 18.4 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 11.83 مليار ريال "3.15 مليار دولار"، مقارنة بنحو 9.99 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، لتصعد نحو 1.83 مليار ريال.

ووفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن معدل نمو تحويلات الشهر الماضي يعد الأعلى في نحو 27 شهرا، وذلك بعد أشهر عدة من النمو السلبي للتحويلات، وبالتحديد خلال عام 2019.

و ارتفعت تحويلات الأجانب بنحو 20.8 % على أساس شهري، أو ما يعادل نحو 2.04 مليار ريال مقارنة بشهر إبريل، الذي بلغت فيه التحويلات حينها نحو 9.79 مليار ريال، مع الأخذ في الحسبان أن تحويلات أبريل الأدنى في 14 شهر.

وبلغت التحويلات منذ مطلع العام حتى نهاية الشهر الماضي نحو 55.47 مليار ريال، مسجلة نموا بنحو 5.4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، البالغة 52.65 مليار ريال.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ألله يرحم جدي كلمني عن معاهدة دارين فرسخت في بالي وسميت ابنتي دارين لك ألله الموحد ولك ألله المجدد 🖒
زائر
إعلام النصر إعلام كاذب ومزور والدليل عبدالله بن زنان وتزويره الشهير ومعاقبته ومنعه من التصريح ومرافقة الفريق ودخول الملاعب ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يطول في عمرك يالعم ابو عمر
زائر
لأنهم مرضى نفسيين ويعانون بسبب الكذب على الإعلام وتزوير تاريخ النصر والبطولات للفريق !!
سلحف مبرطم
قوة سلاحف الننجا

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