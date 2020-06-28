تحويلات الأجانب في المملكة تسجل أعلى نمو في 27 شهرًا

الرياض (صدى):
سجلت تحويلات الأجانب في المملكة خلال شهر (مايو) الماضيارتفاعًا بنحو 18.4 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 11.83 مليار ريال "3.15 مليار دولار"، مقارنة بنحو 9.99 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، لتصعد نحو 1.83 مليار ريال.
ووفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن معدل نمو تحويلات الشهر الماضي يعد الأعلى في نحو 27 شهرا، وذلك بعد أشهر عدة من النمو السلبي للتحويلات، وبالتحديد خلال عام 2019.
و ارتفعت تحويلات الأجانب بنحو 20.8 % على أساس شهري، أو ما يعادل نحو 2.04 مليار ريال مقارنة بشهر إبريل، الذي بلغت فيه التحويلات حينها نحو 9.79 مليار ريال، مع الأخذ في الحسبان أن تحويلات أبريل الأدنى في 14 شهر.
وبلغت التحويلات منذ مطلع العام حتى نهاية الشهر الماضي نحو 55.47 مليار ريال، مسجلة نموا بنحو 5.4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، البالغة 52.65 مليار ريال.