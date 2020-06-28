«الصرامي» ينشر فيديو عن «غالي» وتعرضه للظلم بسبب «المنشطات»

ماجد محمد (صدى):
أثار المتحدث باسم نادي النصر، سعود الصرامي، الجدل بين متابعيه، بسبب نشر مقطع فيديو للاعب الفريق السابق المصري حسام غالي بشأن قضيته مع المنشطات.
وتضمن الفيديو حديث حسام غالي، لاعب النصر السابق، عن قصة تعرضه للظلم من قبل لجنة الكشف عن المنشطات، أثناء لعبه مع الفريق، وتعرضه للإيقاف ظلمًا.
ويذكر أن حسام غالي لعب للنصر في الفترة الممتدة من يناير 2009 حتى مايو 2010، وتعود أحداث القصة بعد مباراة النصر مع الهلال في بطولة كأس ولي العهد، حيث تم أخذ عينة من غالي وبناء على نتيجتها تعرض للإيقاف لنحو شهرين بسبب اكتشاف وجود منشطات بعينة الدم..
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