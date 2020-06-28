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شاهد.. «بائع بليلة» ينجح في تعليم 7 من أبنائه بأرقى الجامعات من ماله الخاص

Time منذ ساعة
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شاهد.. «بائع بليلة» ينجح في تعليم 7 من أبنائه بأرقى الجامعات من ماله الخاص

القطيف (صدى):
نجح " بائع البليلة" العم أبو عمر، في تعليم 7 من أبنائه في أرقى الجامعات بالخارج من حسابه الخاص، حصل 7 منهم على درجة البكالوريوس ، و3 منهم حصلوا على درجة الماجستير. .

واوضح تقرير تلفزيزوني قصة كفاح أشهر بائع في القطيف حيث كان يتنقل بعربته منذ اكثر من 40 عامًالبيع البليلة والفاصولياء.

وقال "الزين": أحمل أغراضي في هذه العربة وأبيع عند النادي في أيام المباريات ويوم الثلاثاء أذهب أبيع في حي الكويت، وأذهب يوم الاثنين للبيع في سوق الاثنين.

وأشار إلى أنه لم يتخلف عن ممارسة مهنته يوميًا منذ أكثر من 40 عامًا إلا إذا كان مصابًا بوعكة صحية، لافتًا إلى أنه توقف عن العمل لمدة شهرين بسبب كورونا.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ألله يرحم جدي كلمني عن معاهدة دارين فرسخت في بالي وسميت ابنتي دارين لك ألله الموحد ولك ألله المجدد 🖒
زائر
إعلام النصر إعلام كاذب ومزور والدليل عبدالله بن زنان وتزويره الشهير ومعاقبته ومنعه من التصريح ومرافقة الفريق ودخول الملاعب ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يطول في عمرك يالعم ابو عمر
زائر
لأنهم مرضى نفسيين ويعانون بسبب الكذب على الإعلام وتزوير تاريخ النصر والبطولات للفريق !!
سلحف مبرطم
قوة سلاحف الننجا

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