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علماء يتوصلون إلى حيوان سينقذ العالم من موجة كورونا الثانية

Time منذ 49 دقيقة
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علماء يتوصلون إلى حيوان سينقذ العالم من موجة كورونا الثانية

وكالات (صدى):
توصل علماء إلى اكتشاف جديد فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا الجديد المنتشر حاليًا حول العالم.

وقال العلماء في السويد إن الأجسام المضادة الصغيرة الموجودة في حيوان الألبكة يمكن أن تساعد في التصدي لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، وتسمح للدول برفع الإغلاق بأمان.

واستخدم العلماء في السويد وجنوب أفريقيا“أجسامًا نانوية“ من حيوان الألبكة المحصن ضد الإصابة بالفيروس؛ حيث أوضح الخبراء أن أبحاثهم“تحيّد الفيروس بشكل فعال، نظرًا لحقيقة أن الأجسام النانوية رخيصة وسهلة التكاثر، ويمكن أن تكون خيارًا متاحًا على نطاق واسع.

ويمنع تحييد الأجسام المضادة دخول الفيروس في خطوة مبكرة من العدوى، وربما تحمي الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

وتم تطوير الجسم النانوي Ty1 من ألبكة تبلغ من العمر 12 عامًا من ألمانيا، ثم تم عزل الأجسام المضادة.

وأوضح قائد فريق البحث جيرالد ماكنيرني: " من حيث المبدأ، تشير جميع الأدلة إلى أنها ستعمل بشكل جيد للغاية في البشر، لكنها نظام معقد للغاية".

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ألله يرحم جدي كلمني عن معاهدة دارين فرسخت في بالي وسميت ابنتي دارين لك ألله الموحد ولك ألله المجدد 🖒
زائر
إعلام النصر إعلام كاذب ومزور والدليل عبدالله بن زنان وتزويره الشهير ومعاقبته ومنعه من التصريح ومرافقة الفريق ودخول الملاعب ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يطول في عمرك يالعم ابو عمر
زائر
لأنهم مرضى نفسيين ويعانون بسبب الكذب على الإعلام وتزوير تاريخ النصر والبطولات للفريق !!
سلحف مبرطم
قوة سلاحف الننجا

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