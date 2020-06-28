علماء يتوصلون إلى حيوان سينقذ العالم من موجة كورونا الثانية

وكالات (صدى):
توصل علماء إلى اكتشاف جديد فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا الجديد المنتشر حاليًا حول العالم.
وقال العلماء في السويد إن الأجسام المضادة الصغيرة الموجودة في حيوان الألبكة يمكن أن تساعد في التصدي لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، وتسمح للدول برفع الإغلاق بأمان.
واستخدم العلماء في السويد وجنوب أفريقيا“أجسامًا نانوية“ من حيوان الألبكة المحصن ضد الإصابة بالفيروس؛ حيث أوضح الخبراء أن أبحاثهم“تحيّد الفيروس بشكل فعال، نظرًا لحقيقة أن الأجسام النانوية رخيصة وسهلة التكاثر، ويمكن أن تكون خيارًا متاحًا على نطاق واسع.
ويمنع تحييد الأجسام المضادة دخول الفيروس في خطوة مبكرة من العدوى، وربما تحمي الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.
وتم تطوير الجسم النانوي Ty1 من ألبكة تبلغ من العمر 12 عامًا من ألمانيا، ثم تم عزل الأجسام المضادة.
وأوضح قائد فريق البحث جيرالد ماكنيرني: " من حيث المبدأ، تشير جميع الأدلة إلى أنها ستعمل بشكل جيد للغاية في البشر، لكنها نظام معقد للغاية".