الديوان الملكي الكويتي يُعري مبارك الدويلة ويضعه في مأزق

خالد الظفيري (صدى):
كشف الديوان الملكي الكويتي أكاذيب مبارك الدويلة، بتأكيد من جانبه على عدم صحة إدعاءاته الأخيرة.
وقالد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ، اليوم الأحد: "" ما جاء في لقاء السيد مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد بتاريخ 23/6/2020 ، وما أدعاهُ في تغريدة له بتاريخ 25/6/2020 من أنه نقل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي ، وبأن سموه رعاه الله قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ، أنه غير صحيح البته ومحض تقول وافتراء على المقام السامي".
وأكد الجراح أنه لا يجوز أن ينسب لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك ، وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية .