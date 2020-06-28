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صندوق النقد الدولي يكذب أردوغان: اقتصاد تركيا ينهار

Time منذ ساعة
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صندوق النقد الدولي يكذب أردوغان: اقتصاد تركيا ينهار

وكالات (صدى):
كشف صندوق النقد الدولي كذب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تصريحاته منذ أيام والتي زعم فيها بأن الاىقتصاد التركي على وشك أن يكون بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي، إن تركيا جاءت مع جنوب أفريقيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما أقل من حد إلى “الاحتياطي الأجنبي.

كما جاءت تركيا في القائمة بجانب دول أخرى اقتصادها هش من حيث متطلبات التمويل الخارجي المكون في إجمالي الديون التي اقترب أجل سدادها، مقارنة بإجمالي الدخل القومي.

وأوضح تقرير صندوق النقد أن الأرقام والبيانات تشير إلى انهيار احتياطي النقد الأجنبي في تركيا

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ألله يرحم جدي كلمني عن معاهدة دارين فرسخت في بالي وسميت ابنتي دارين لك ألله الموحد ولك ألله المجدد 🖒
زائر
إعلام النصر إعلام كاذب ومزور والدليل عبدالله بن زنان وتزويره الشهير ومعاقبته ومنعه من التصريح ومرافقة الفريق ودخول الملاعب ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يطول في عمرك يالعم ابو عمر
زائر
لأنهم مرضى نفسيين ويعانون بسبب الكذب على الإعلام وتزوير تاريخ النصر والبطولات للفريق !!
سلحف مبرطم
قوة سلاحف الننجا

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